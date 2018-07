ONU pede moderação a rebeldes que atacam Sirte

TRÍPOLI - A Organização das Nações Unidas (ONU) avisou nesta sexta-feira, 7, que não devem ocorrer ataques vingativos aos ocupantes de Sirte caso o local finalmente seja tomado pelas forças rebeldes da Líbia. Os revolucionários, que lutam para encerrar o regime de quatro décadas de Muamar Kadafi, empreenderam uma grande ofensiva contra a cidade nesta sexta.

As tropas leais ao ditador tem resistido por semanas aos ataques dos rebeldes contra Sirte, cidade natal de Kadafi e um dos últimos focos de resistência do regime. Os revolucionários tentam tomar o local de uma vez por todas para finalmente dar seguimento às reformas prometidas pelo Conselho Nacional de Transição.

Os rebeldes bombardearam Sirte por horas nesta sexta, o que elevou a preocupação quanto aos civis que permaneceram no local. "A revolução líbia é baseada na demanda por dignidade e direitos humanos. Apelo para que todos respeitem os pedidos do Conselho para que não haja vingança contra aqueles responsáveis por crimes e violações. Essas pessoas devem ser julgadas pela lei", disse Ian Martin, representante da ONU na Líbia, por meio de comunicado.

Milhares de civis fugiram de Sirte quando os rebeldes começaram a investida contra as forças de Kadafi apoiados pelos bombardeios da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Preocupados, os civis se viram no meio do fogo cruzado entre os revolucionários e os leais ao regime. Os lados culpam um ao outro pelas baixas na cidade.

Algumas pessoas que deixaram a cidade disseram ter pena de ver o regime de Kadafi cair. Segundo elas, o ditador transformou o pequeno vilarejo pesqueiro onde nasceu em uma cidade de 100 mil habitantes que serviu como segunda capital líbia durante seus anos no poder.