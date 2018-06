ONU pede que Hamas suspenda penas de morte

"Eu estou profundamente preocupada com a possibilidade de que as execuções possam ser feitas durante as próximas semanas em Gaza e peço com urgência para as autoridades de fato que não sigam em frente com as sentenças de morte", disse Pillay em um comunicado.

O feriado de Eid al-Fitr, que marca o fim do mês do Ramadã, terminou no domingo.

Durante o mês do Ramadã, autoridades do Hamas haviam dito que as execuções ocorreriam depois do feriado, mas não deram uma data específica.

Pillay descreveu o processo judicial em Gaza como algo severamente problemático. "Estou preocupada com o processo pelo qual as sentenças de morte foram impostas por tribunais militares e civis na Faixa de Gaza", disse ela.

"Sérias preocupações também têm sido levantadas sobre maus-tratos e tortura durante os interrogatórios de pessoas, mais tarde condenadas à morte."

Pillay também afirmou que a legislação internacional de diretos humanos exige um padrão rigoroso para tribunais sobre caso onde a sentença de morte é aplicada. "Uma exigência absoluta é que a pena de morte só pode ser imposta depois de um julgamento justo. Atualmente, isso não é possível em Gaza, nem legalmente, nem na prática", disse ela. Fonte: Dow Jones Newswires.