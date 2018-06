ONU pede unidade no Iraque contra ameaças rebeldes O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, está "muito preocupado" com a situação na segunda maior cidade do Iraque, Mossul, que foi tomada por rebeldes inspirados na Al-Qaeda, e exortou os líderes políticos do país a se unirem contra as ameaças que o Iraque enfrenta, segundo o porta-voz da ONU Stephane Dujarric.