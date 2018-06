ONU pede US$ 1,5 bilhão em ajuda à Síria

GENEBRA - A Organização das Nações Unidas (ONU) fez, quarta-feira, um apelo geral, no qual pede US$ 1,5 bilhão para ajudar a população da Síria, dentro e fora do país devastado pela guerra, ao longo dos próximos seis meses. A entidade alertou que o número de refugiados em países vizinhos, atualmente em 500 mil pessoas, poderia dobrar para um milhão até junho de 2013.

"O conflito tornou-se cada vez mais brutal e indiscriminado e cobrou um pesado tributo", afirmou a agência de assuntos humanitários das Nações Unidas, em um comunicado.

As informações são da Associated Press