ONU pede US$ 5 bi para ações na Síria A Organização das Nações Unidas (ONU) lançou um apelo para arrecadar US$ 5,2 bilhões com o objetivo de financiar operações de socorro na Síria até o final do ano. O pedido, o maior da história da organização, foi apresentado nesta sexta-feira durante uma conferência internacional em Genebra e representa um aumento de US$ 3 bilhões em relação ao que a entidade havia estimado necessitar para suas operações em território sírio e nos países vizinhos até o final do ano.