ONU perde 3 funcionários em ataque no Afeganistão O Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) informou que três de seus funcionários estão entre as cinco pessoas que morreram após um ataque suicida na cidade de Kandahar, sul do Afeganistão. A agência informou também, em comunicado, que outros dois funcionários ficaram feridos no ataque ocorrido na manhã desta segunda-feira.