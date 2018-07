ONU planeja votar resolução contra Síria na terça-feira

O conselho de 15 países deve realizar uma votação sobre o esboço de resolução na terça às 18h (horário de Brasília), disseram diplomatas do conselho nesta segunda-feira sob condição de anonimato.

"Não está claro o que os russos pretendem fazer", disse um diplomata ocidental à Reuters. "Eu acho que vamos descobrir amanhã."

Outro diplomata sugeriu que Moscou estava sob pressão moral para não ficar no caminho de uma condenação ao presidente sírio, Bashar al-Assad, devido à repressão aos protestos contra o seu governo. Segundo a Organização das Nações Unidas, as manifestações deixaram ao menos 2.700 civis mortos.

"Eu considero que seis meses de protestos e nenhum sinal de um fim da violência contra manifestantes em grande parte pacíficos significam que eles não irão bloquear uma tentativa de incrementar uma abordagem mais proativa", disse o diplomata.

A resolução, que foi elaborada pela França em cooperação com Grã-Bretanha, Alemanha e Portugal, é uma versão diluída de esboços anteriores que ameaçaram a Síria com sanções se o país não cumprir as exigências internacionais para que suspenda a repressão contra manifestantes pró-democracia.

A última versão pede possíveis "medidas" contra Damasco se continuarem as operações militares contra civis. Versões anteriores, também obtidas pela Reuters, ameaçavam explicitamente Damasco com "sanções".

"Ainda é uma resolução difícil", disse um diplomata. "Se for aprovada, irá enviar uma mensagem forte para Damasco."

Se o projeto de resolução for submetido à votação na terça-feira, como os quatro membros europeus do Conselho esperam, os Estados Unidos devem apoiá-lo, de acordo com as fontes, apesar de sua decepção com compromissos feitos para ganhar o apoio de Rússia, China, Brasil, Índia e África do Sul -- os cinco países dos "Brics".