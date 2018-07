ONU pode votar resolução sobre a Síria na terça-feira

NOVA YORK - Países europeus estão pedindo pela votação de uma resolução no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), na terça-feira, texto que imporá sanções sobre o regime da Síria por causa da repressão às manifestações pró-democracia no país. Os diplomatas dizem, contudo, que ainda não está claro se a Rússia irá vetar a resolução ou então se abster no voto.

Veja também:

Infográfico: A revolta que abalou o Oriente Médio

Segundo os diplomatas, que falaram em condição de anonimato, a votação deverá ocorrer no final da tarde da terça-feira. Se aprovada será a primeira resolução adotada pela ONU contra a Síria, cujo governo do presidente Bashar Assad começou a reprimir os manifestantes em meados de março.

Em agosto, o Conselho de Segurança emitiu um comunicado presidencial condenando a violência. A decisão não tem o mesmo peso que uma resolução, mas indica certa inclinação do órgão para a adoção de medidas mais firmes.

Dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, Rússia e China têm resistido às pressões para adotar sanções contra países dos quais são aliados, como é o caso da Síria. Grã-Bretanha, França e Estados Unidos, porém, os outros três com assentos fixos, advogam por medidas firmes contra Assad. Todos têm poder de veto e podem anular votações, independente da contagem dos votos, incluindo os outros dez membros rotativos. As informações são da Associated Press.