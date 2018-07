ONU pressiona Brasil a apoiar resolução contra Síria O presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Joseph Deiss, pressionou hoje o governo brasileiro para apoiar a resolução do Conselho de Segurança contra a Síria. Ouviu do chanceler brasileiro, Antonio de Aguiar Patriota, que a posição do Brasil está decidida e não haverá apoio a uma proposta dura e que não tenha consenso entre os membros do Conselho.