ONU prorroga missão que investiga crimes de guerra na Síria

GENEBRA - A principal agência de Direitos Humanos da ONU prorrogou nesta sexta-feira, 28, por mais seis meses a missão da equipe independente de especialistas que investiga os crimes de guerra ocorridos na Síria. O painel, liderado pelo brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, culpa as forças do regime de Bashar Assad pelos mais graves abusos cometidos durante o conflito.

O mandato do comitê deveria expirar no final deste mês, mas os países árabes apresentaram uma resolução para estendê-lo. A maioria dos 47 membros do Conselho de Direitos Humanos votou a favor da resolução. Três países abstiveram-se e a Rússia, China e Cuba foram contra.

Na semana passada, o painel submeteu uma segundo lista confidencial de suspeitos de crimes de guerra. "Eles vão ajudar a garantir que este não será um caso em que a impunidade prevaleça, e sim que os responsáveis pelos crimes contra o povo sírio sejam responsabilizados perante a justiça", disse a embaixatriz dos EUA na ONU, Eileen Chamberlain Donahoe.

O embaixador da Síria, Faysal Khabbaz Hamoui, criticou a resolução proposta pelos árabes afirmando que ela "favorece a Al-Qaeda".

As informações são da Associated Press.