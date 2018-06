ONU quer acelerar teste com amostra colhida na Síria A Organização das Nações Unidas (ONU) quer que a análise dos testes feitos com amostras coletadas na Síria sejam acelerados, segundo o principal porta-voz da entidade, Martin Nesirky. O secretário-geral da organização, Ban Ki-moon, teria conversado com o líder da equipe que esteve na Síria, Ake Sellstrom, na manhã deste domingo e pedido que ele acelere o processo.