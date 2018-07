ONU quer garantir aos sírios ajuda humanitária A subsecretária-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Valerie Amos, afirmou ontem no Rio que o "grande desafio" da entidade internacional em relação à Síria é negociar com Damasco a entrada de 10 mil voluntários do Crescente Vermelho para ajudar "até 1 milhão de pessoas" no país em crise.