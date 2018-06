ONU: reconhecimento da Palestina ganha força

O chefe da ONU discursou em evento de comemoração ao dia internacional da solidariedade ao povo palestino e disse que a comunidade internacional deve assumir uma "falha coletiva" por não conseguir negociar um acordo depaz.

O presidente da Palestina, Mahmoud Abbas declarou que são bem-vindas as mudanças de sentimento populares em países ocidentais que conseguiram chegar a "níveis políticos e oficiais", sublinhando o reconhecimento do Estado Palestino pela Suécia e as moções aprovadas por Parlamentos no Reino Unido, Irlanda e Espanha para esse mesmo fim.

Segundo Abbas, as votações a serem realizadas na França e outros países europeus são "desdobramentos positivos que aumentam as oportunidades para a paz, a segurança e a estabilidade na região". O presidente ainda acusou Israel de tentar apagar a presença muçulmana em Jerusalém.

Os confrontos entre israelenses e palestinos na cidade sagrada têm se intensificado nas últimas semanas. Na noite desta segunda-feira, dois estudantes judeus foram esfaqueados por árabes na cidade antiga de Jerusalém. Segundo a polícia, três suspeitos foram presos e as vítima estão internadas, uma delas em estado grave e a outra com ferimentos leves. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.