ONU reduz força de paz no Haiti

NOVA YORK - O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) decidiu reduzir o número de militares e policiais das forças de paz no Haiti (Minustah) para os mesmos níveis de antes do terremoto de janeiro de 2010, que devastou o pobre país do Caribe. "No geral, a situação da segurança, embora frágil, melhorou", diz a resolução do conselho.

O conselho apoiou a recomendação do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e votou por unanimidade nesta sexta-feira a redução da atual missão de 8.940 soldados para 7.340, e da força da polícia internacional de 4.391 homens para 4.241.

O conselho aumentou as forças no país após o terremoto. A resolução adotada pelo conselho diz que ajustes futuros devem ser baseados na situação geral da segurança.

Apesar da melhora da segurança no país, a resolução do conselho expressou "preocupação pelas tendências que, desde o terremoto, demonstram um aumento em todas as categorias de crimes graves, como assassinatos, violações e sequestros em Porto Príncipe e no Departamento Ocidental".

O órgão, porém, continuou que o Haiti fez "avanços consideráveis" desde o desastre. "Pela primeira vez em sua história, o Haiti experimentou uma transição pacífica do poder entre um presidente democraticamente eleito e outro da oposição", diz o texto.

O Programa de Desenvolvimento da ONU indicou na quarta-feira que trabalhadores removeram cerca da metade do entulho provocado pelo terremoto. O país, porém, ainda tenta se reconstruir. O tremor de janeiro de 2010 deixou mais de 300 mil mortos e causou danos profundos em toda a nação.