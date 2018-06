ONU registra mais de mil mortes no Iraque em julho A missão da Organização das Nações Unidas (ONU) no Iraque alega que mais de mil pessoas foram mortas no país em ataques em julho, o montante mais alto em anos. Os números da ONU, divulgados nesta quinta-feira, ressaltam as preocupações de que a segurança está se deteriorando em um ritmo muito alto no Iraque em meio a uma escalada de violência nos últimos meses.