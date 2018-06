ONU reúne-se com Rússia em busca de diálogo na Síria

Segundo o porta-voz do ministério russo, Alexander Lukashevich, a conversa com Brahimi busca "acabar com a violência e lançar um diálogo nacional entre governo e oposição". Após a reunião, Lavrov disse que ainda há uma chance de encontrar uma solução política para o conflito sírio. Ao lado de Brahimi, ele disse que estava "surpreso" com a reação negativa da Coalizão Nacional Síria a uma oferta de negociação de Moscou durante a semana.

O encontro ocorreu após uma forte atividade diplomática relacionada ao assunto em Moscou nesta semana, que teve uma rara visita do vice-ministro do Exterior da Síria e de autoridade do Egito. As informações são da Dow Jones.