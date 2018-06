ONU se reúne para discutir Faixa de Gaza e Ucrânia

A assessoria de imprensa da ONU não confirmou o encontro, mas vários diplomatas tuitaram que a reunião teria início às 22h30 (de Brasília). O embaixador da França Gérard Araud escreveu que a reunião foi convocada a pedido da Jordânia.

O conselho também pode discutir a situação na Ucrânia. Diplomatas da ONU tuitaram que o conselho votará na tarde de amanhã uma resolução incentivada pela Austrália, França e Lituânia, mas a ministra de Relações Exteriores da Austrália, Julie Bishop, declarou que uma votação urgente pode ocorrer ainda hoje.

O texto pede acesso internacional ao local da queda do avião da Malaysia Airlines na Ucrânia e cooperação total de todos os países na região, incluindo a Rússia. Como membro permanente do conselho, os russos possuem poder de veto à resolução, mas a ministra disse esperar que os 15 membros do conselho demonstrem apoio total à proposta. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.