ONU teme fome no Sudão do Sul em meio a combates renovados Uma delegação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) declarou nesta terça-feira ter relatos de que as facções em guerra no Sudão do Sul estão se armando para outra rodada de combates e ameaçou os dois lados com sanções em meio a temores de que o conflito provoque uma fome de grande escala.