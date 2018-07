ONU teme que guerra na Síria esteja contaminando colinas de Golã

A luta armada entre rebeldes e forças leais ao presidente sírio, Bashar al-Assad, tem dificultado cada vez mais o trabalho da Operação de Paz das Nações Unidas nas Colinas de Golã (Undof), formada por mil militares.

As forças de paz da ONU que monitoram a linha de cessar-fogo suspenderam as patrulhas neste mês depois que os rebeldes detiveram 21 observadores filipinos por três dias.

"Os membros do Conselho de Segurança expressaram grave preocupação com as violações à Undof", afirmou o conselho, acrescentando que também expressou "grande preocupação com a presença das Forças Armadas da República Árabe Síria dentro da área de separação."

A força de paz conhecida pela sigla Undof há quase quatro décadas monitora uma linha de cessar-fogo entre a Síria e as colinas de Golã, território sírio capturado por Israel na guerra de 1967.

Em seu comunicado, o conselho também "expressou grande preocupação com a presença de membros armados da oposição na área de separação".

O conselho "apelou a todas as partes, incluindo elementos armados da oposição síria, a respeitar a liberdade de movimento da Undof e a segurança de seu pessoal, recordando que a responsabilidade primária pela proteção e segurança ... cabe ao governo sírio".

A captura dos 21 soldados neste mês foi o mais recente desafio para as forças da ONU, compostas por tropas de Filipinas, Índia, Croácia e Áustria.

Israel já alertou que não irá "ficar parado" se a guerra civil síria contaminar a região do Golã.

(Reportagem de Louis Charbonneau)