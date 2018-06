ONU tenta conter violência entre Israel e Palestina

O chefe da ONU ainda afirmou que insistiu ao presidente do Egito, aos governantes do Catar e da Arábia Saudita, ao Secretário de Estado dos EUA e outros nomes influentes para pressionar Israel e Palestina a retornarem ao acordo de cessar-fogo de novembro de 2012 e retomarem as negociações de paz.

Ban deve falar durante um encontro de emergência do Conselho de Segurança nesta quinta-feira.

Segundo Ban Ki-moon, o presidente do Egito e o emir do Catar pediram limites na região e estão trabalhando por um cessar-fogo. O chefe da ONU ainda afirmou que discutiu com o Secretário de Estado dos EUA, John Kerry, o que é necessário fazer para restaurar a calma o quanto antes. "A deterioração da situação está levando a uma espiral negativa, que pode rapidamente sair de controle. O risco de a violência expandir ainda é real", alertou Ban Ki-moon. Fonte: Associated Press.