ONU tenta reforçar paz no Iêmen; presos da Al Qaeda fogem O representante da ONU que acompanha a transferência de poder no Iêmen, num acordo destinado a encerrar meses de protestos no país mais pobre da Península Arábica, propôs nesta segunda-feira que os separatistas do sul e os rebeldes xiitas do norte sejam incluídos no processo, enquanto uma frágil paz parece se instalar em Sanaa, a capital.