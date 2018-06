ONU vai investigar uso de mercenários na Líbia

Faiza Patel, chefe da comissão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, diz que a missão também tem como objetivo coletar "informações diretas e em primeira mão" sobre empresas privadas que ofereciam ajuda militar, consultoria e forças de segurança para o antigo regime de Kadafi, morto em outubro do ano passado.

Patel e outro especialista disseram nesta sexta-feira que ficarão quatro dias na Líbia, a convite do governo, que alega ter provas que ligam o filho de Kadafi, Seif al-Islam, à supervisão e estratégia para o recrutamento de mercenários que atuaram na guerra civil que levou ao fim do regime.

Em abril, o procurador do Tribunal Penal Internacional afirmou que a Líbia afirma também ter evidências de que o filho de Kadafi esteve por trás de execuções. As informações são da Associated Press.