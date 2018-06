ONU vê com preocupação novas casas em assentamentos israelenses

NAÇÕES UNIDAS - O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon advertiu neste domingo, 2, que se Israel implementar os planos recentes de novos assentamentos isso seria uma "agressão quase fatal" para qualquer perspectiva de paz com os palestinos.

"É com imensa preocupação e desapontamento que o secretário-geral soube do anúncio de Israel para (construir) três mil novas casas em assentamentos em Jerusalém e na Cisjordânia", segundo comunicado do porta-voz de Ban Ki-moon.

"Assentamentos são ilegais sob a lei internacional e, se o assentamento ''E1'' for construído, representaria quase uma agressão fatal para as chances remanescentes de garantir uma solução aos dois Estados", cita o documento. A área ''E1'' é de elevada disputa, indo do leste de Jerusalém ao assentamento de Maale Adumim, um dos maiores na Cisjordânia.

"O secretário-geral repete seu pedido para a retomada das negociações e intensificação dos esforços para uma paz duradoura, justa e ampla e incita as partes a evitar ações de provocação".

As informações são da Dow Jones