ONU vê falta de empenho de cidadãos contra mudança climática

"Não há suficiente (pressão) de baixo para cima. Não vejo milhões de cidadãos exigindo uma ação climática", disse Christiana Figueres, secretária-executiva da Convenção-Quadro da ONU para a Mudança Climática, em uma palestra.

"A realidade com a qual devemos lidar é que o processo é muito lento e que a urgência cresce a cada dia. A única saída é continuar a empurrar o lado governamental, mas não podemos depender 100 por cento dos governos, porque eles não podem fazer 100 por cento."

Após anos de negociações, países de todo o mundo decidiram em dezembro passado concluir até 2015 um novo tratado que obrigue os principais países poluidores a reduzirem suas emissões de gases do efeito estufa.

O acordo só entrará em vigor a partir de 2020, e críticos dizem que então já será tarde para evitar os efeitos mais catastróficos da mudança climática.

Figueres disse a jornalistas que as discussões do novo tratado devem começar em maio na Alemanha, com metas intermediárias a serem cumpridas a cada ano até 2015.