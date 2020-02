ONU vê indícios de que narcotráfico se infiltrou nas Forças Armadas da Venezuela

VIENA, ÁUSTRIA - A Organização das Nações Unidas (ONU) encontrou indícios de que grupos ligados ao narcotráfico se infiltraram nas forças de segurança da Venezuela, segundo um comunicado do órgão que acompanha o cumprimento de tratados internacionais sobre drogas.

"Há indícios de que, na República Bolivariana da Venezuela, os grupos delinquentes conseguiram se infiltrar nas forças de segurança governamentais e criaram uma rede informal conhecida como o 'Cartel dos Soles' para facilitar a entrada e saída de drogas ilegais", afirma relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), sediado em Viena, na Áustria.

O órgão independente, integrado no sistema ONU, faz essa menção ao mostrar que os grupos transportaram grandes quantidades de drogas ilícitas para a Europa e os Estados Unidos saindo da Colômbia e passando pela Venezuela. Segundo a entidade, para controlar esse tráfico, especialmente da América Central para os EUA, os grupos atuam em portos marítimos e usam aeronaves leves, com as quais realizam voos ilegais.

O presidente da agência, o holandês Cornelis P. de Joncheere, explicou que o objetivo dessa menção é mostrar preocupação e chamar a atenção sobre o problema.

"Tampouco é algo tão estranho, se todos os governos tivessem 100% do controle de seu território não teríamos um problema mundial de drogas", disse o especialista holandês. "Isso também poderia acontecer na Venezuela e por isso escrevemos, é uma indicação da nossa preocupação nesse sentido".

Diálogo

O presidente da entidade relembrou ainda do diálogo permanente que a UNODC mantém com Caracas e não revelou se houve pressões por parte da Venezuela para eliminar esse parágrafo devido à confidencialidade dos contatos. "Mantemos um diálogo com todos os governos. Nosso diálogo é de confiança, não é público".

O centro de estudos sobre crime organizado Insight Crime afirma que a primeira vez que o termo Cartel de Soles foi usado foi em 1993, quando dois generais da Guarda Nacional foram investigados por tráfico de drogas. Mas, a partir do ano 2000, essa definição foi reutilizada após vários incidentes de tráfico de drogas do qual participaram militares.

O termo "sol" refere-se ao crachá recebido pelos policiais de Forças Armadas Nacionais Bolivarianas (FANB) quando chegam ao cargo de general. De acordo com a Insight Crime, apesar de "haver células (infiltradas) nos principais braços das Forças Armadas" e em todos os seus níveis, não é possível descrever o grupo como um cartel pois não está claro como funcionam as relações entre esses grupos.

O centro aponta uma estrutura "nebulosa" com apenas uma lista de nomes publicados pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA e "muita especulação".