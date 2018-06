Onze são hospitalizados após incêndio em metrô de Moscou

O incêndio começou após um cabo de energia pegar fogo em um túnel que leva à estação Okhotny Ryad, adjacente à Praça Vermelha, afirmou o ministério em um comunicado. Os bombeiros apagaram o fogo, e as autoridades fecharam uma das linhas do metrô que cruza o centro de Moscou. Testemunhas disseram que as ruas do centro da cidade estavam cheias de pessoas que acabaram tendo de ir a pé para o trabalho.

O metrô retomou o serviço regular ao meio-dia (horário de Moscou), mas meia hora depois funcionários fecharam novamente parte da linha depois de terem encontrado um cabo com fumaça em outro túnel, junto à estação de Ryad Okhotny. O serviço foi retomado duas horas mais tarde.

O metrô de Moscou é um meio essencial de transporte, servindo até 7 milhões de pessoas por dia. Fechamentos de estações ou linhas são altamente incomuns para a rede, que tem a reputação de ser o mais confiável meio de transporte da cidade. Fonte: Associated Press.