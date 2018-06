Opção militar contra Coreia do Norte precisa permanecer sobre a mesa, diz chanceler britânico

LONDRES - Uma opção militar precisa continuar sobre a mesa no que se refere ao programa nuclear da Coreia do Norte, disse o secretário de Relações Exteriores britânico, Boris Johnson, nesta segunda-feira, acrescentando que ninguém quer que as tensões na península coreana sejam resolvidas dessa maneira.

“Eu não acho que alguém poderia querer de maneira concebível uma solução militar para esse problema”, disse Johnson durante discurso em Londres. “Entretanto, claramente... a possibilidade de algum tipo de opção militar... essa possibilidade precisa ser mantida ao menos teoricamente sobre a mesa”. / REUTERS