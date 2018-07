Opep apoiará manutenção de teto de produção A Arábia Saudita e outros produtores de petróleo do Golfo Pérsico vão apoiar a manutenção do teto de produção para a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) quando o grupo se reunir na quarta-feira, particularmente se outros integrantes concordarem com a medida, afirmaram funcionários de países do Golfo neste final de semana.