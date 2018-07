Opep faz acordo de cavalheiros sobre produção líbia

A Líbia produz atualmente mais de 1 milhão de barris de petróleo ao dia, a qual deve ser elevada para cerca de 1,6 milhão ao dia em meados de 2012, afirmou o presidente da companhia de petróleo National Oil hoje.

Os ministros do petróleo árabes reuniram-se neste sábado no Cairo para o encontro da Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo. Sete países membros da organização são da Opep: Argélia, Iraque, Kuwait, Líbia, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

A Opep, responsável por cerca de um terço da produção mundial de petróleo, fechou um acordo no começo do mês para manter os níveis de produção do bloco inalterados, mas num sinal de contínua tensão entre seus membros, evitou uma decisão sobre quanto cada país individualmente produziria dentro dessa nova cota. A decisão ocorreu em meio ao crescente temor de que a crise na zona do euro provocaria recessão na Europa e afetaria a demanda mundial por petróleo. As informações são da Dow Jones.