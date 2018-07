Opep pede que Irã não feche Estreito de Ormuz

"Meu conselho é para não fechar o Estreito de Ormuz. Isso só levaria a mais problemas que podem piorar. O que eu posso aconselhar aos países participantes é isso: por favor mantenham a paz", comentou el-Badri em uma entrevista para o jornal austríaco Kurier. O Irã tem ameaçado fechar a passagem caso países do Ocidente adotem novos embargos contra a exportação do seu petróleo. A União Europeia ameaça impor novas sanções contra o país em função do seu programa nuclear.

O líder da Opep afirmou ainda que o preço de US$ 100,00 o barril de petróleo é agora aceitável para produtores e consumidores e não prejudica a economia global de forma nenhuma. Alguns dias atrás a Arábia Saudita, que é o membro mais poderoso do grupo, já havia dito que era a favor dos atuais preços do petróleo. Na sexta-feira, o contrato do petróleo WTI para fevereiro fechou a US$ 98,46 o barril na Bolsa Mercantil de Nova York. As informações são da Dow Jones.