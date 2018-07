Operação antiterrorismo prende 6 em Londres; polícia fecha estrada

Texto atualizado às 9h30

LONDRES - A polícia britânica prendeu cinco homens e uma mulher na manhã desta quinta-feira, 5, em operação antiterrorismo em uma área residencial localizada perto do Parque Olímpico de Londres. A Scotland Yard não identificou os suspeitos, que têm entre 18 e 30 anos.

A polícia utilizou granadas e armas de choque na operação, que, de acordo com autoridades, não teria ligação com os Jogos Olímpicos que começam no dia 27 deste mês. Todos os suspeitos foram levados para um posto policial no sudeste de Londres.

Buscas continuam em oito endereços no leste, oeste e norte de Londres e em um negócio no leste da cidade, disse a polícia. Agentes de inteligência afirmam que rumores sobre grupos extremistas vêm aumentado, mas ainda não há nenhuma ameaça específica contra a Olimpíada. O nível de alerta de terror está em "substancial", um degrau abaixo de "severo". Um alerta substancial indica que a ocorrência de um ataque é uma forte possibilidade.

O morador John Smallshaw disse que uma das batidas policiais aconteceu em uma casa na Abbey Road, cerca de 1,5 km de distância do Parque Olímpico. Ele contou para a Associated Press que foi acordado por volta das 4 da manhã (horário local) por "cinco estouros em rápida sucessão" e viu a polícia invadindo a casa. Ele disse ter que viu "um jovem sendo levado, andando, para uma ambulância."

Segundo Mizanur Rahman, ativista de um grupo muçulmano, todos os detidos são britânicos muçulmanos. Ele afirma que três homens presos em Stratford, nos arredores do Parque Olímpico, eram irmãos. A polícia não quis comentar as alegações.

Incidente com ônibus

Em outro incidente envolvendo um ônibus perto da segunda maior cidade britânica, Birmingham, a polícia fechou uma parte da rodovia M6, após receber informações de que um homem agiu de forma suspeita dentro de um ônibus a caminho de Londres.

Megabus, a empresa que opera o ônibus, disse que estava contribuindo com a polícia, no que diz respeito a "alegações contra um passageiro", em um dos veículos da empresa na rota de Preston para Londres. O ônibus tinha 48 passageiros e deveria chegar ao destino às 5h55.

Segundo informações da BBC, o incidente envolveu um passageiro que derramou uma substância em uma caixa, provocando fumaça. Mais de 10 caminhões de bombeiros e da polícia e vários veículos de emergência foram recrutados para abordar o ônibus. Após a viagem ser interrompida, imagens aéreas mostraram passageiros sentados no chão.

As informações são da Associated Press.