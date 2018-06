Operação contra cerco feito por rebeldes mata 15 soldados ucranianos

KIEV - Sete soldados e oito guardas fronteiriços ucranianos morreram nas últimas horas durante uma operação para romper o cerco no qual tinha caído há semanas na região de fronteira com a Rússia, informou nesta sexta-feira, 8, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, Andrei Lisenko.

A operação permitiu que várias unidades ucranianas atravessassem as posições dos separatistas, após três dias de combates, e se reunissem com suas tropas em território controlado por Kiev. Outros 79 soldados das forças de Kiev ficaram feridos.

"Os terroristas sofreram grandes perdas tanto em baixas humanas como em técnica", ressaltou Lisenko, que não precisou quantos soldados ucranianos conseguiram sair da zona controlada pelos pró-russos.

Os rebeldes, que controlam centenas de quilômetros da fronteira e os principais locais de alfândegas entre os dois países, haviam assegurado que cerca de cinco mil soldados ucranianos ficaram cercados na região.

Kiev anunciou na quinta o início da ofensiva contra as cidades de Donetsk e Luhansk, habitadas por quase 1,5 milhão de pessoas antes do início do conflito armado. Pelo menos dois civis morreram nas últimas 24 horas em consequência de ataques maciços com fogo de artilharia contra o centro de Donetsk. / EFE