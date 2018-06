Operação contra milícia armada nos EUA termina com uma morte

WASHINGTON - Uma pessoa morreu na terça-feira durante uma operação policial contra uma milícia armada que tinha ocupado instalações do governo em um parque natural no Estado do Oregon, no oeste dos Estados Unidos, e na qual os líderes e vários integrantes da milícia foram detidos.

A polícia estadual do Oregon e o FBI informaram, em comunicado conjunto, a morte de uma das pessoas que seriam detidas, e explicaram que durante a operação, que aconteceu em uma estrada nos arredores de Burns, "houve troca de tiros".

Outras seis pessoas, entre elas os líderes da milícia, foram detidas, cinco na mesma operação na estrada e a sexta em uma detenção paralela na cidade de Burns. Os seis são acusados de "conspiração para obstruir o trabalho dos agentes federais".

Na operação em que um dos suspeitos morreu, as autoridades detiveram o veículo em que estavam os membros da milícia, o que resultou em uma troca de tiros, mas, por enquanto, ainda não se sabe quem fez o primeiro disparo.

As autoridades não divulgaram a identidade do homem morto, mas a imprensa local afirmou que ele seria Robert "LaVoy" Finicum, o porta-voz da milícia.

No dia 2 de janeiro, os milicianos armados tomaram um edifício da reserva natural de Malheur como parte de um protesto na cidade de Burns em apoio a dois fazendeiros condenados por realizar queimadas em um terreno rural do governo sem permissão.

Desde então, outras pessoas provenientes de todo o país se juntaram aos milicianos, e os amotinados organizaram vários encontros com a população local para defender sua posição e protestar contra o que consideram abusos e autoritarismo do governo federal.

À frente dos amotinados se encontram os irmãos Ammon e Ryan Mundy, filhos do fazendeiro de Nevada Cliven Bundy, conhecido por levar anos desafiando o governo ao se negar a pagar pelo fato de seu gado pastar em terrenos federais. Os dois irmãos foram detidos na operação policial, e Ryan ficou ferido, mas com pouca gravidade.

A prolongada ocupação do parque fez as autoridades do Oregon solicitarem uma intervenção da polícia para acabar com a situação. "É tempo de acabar com esta loucura", disse na sexta-feira em um comunicado o juiz do condado de Harney, Steve Grasty.

Além disso, na quarta-feira passada a governadora do Oregon, Kate Brown, enviou uma carta para o governo federal expressando sua insatisfação com a secretário de Justiça, Loretta Lynch, e diretor do FBI, James Comey, pela atuação no caso. A carta denunciava a presença de "criminosos armados que intimidam vizinhos do condado de Harney e procuram por confronto".

O fato que desencadeou o protesto foi a condenação ditada contra dois fazendeiros do Oregon, Dwight Hammond e seu filho Steve, por terem feito queimadas não autorizadas em terreno federal em 2001 e 2006.

Em um princípio, o pai da família Hammond foi condenado a três meses de prisão e seu filho a um ano, penas que cumpriram, mas, em outubro, um tribunal de apelações considerou que a punição era branda demais e aumentou a condenação para cerca de mais quatro anos para cada um, já que as leis federais punem o incêndio provocado com pelo menos cinco anos de prisão.

Os Hammond alegam que o fogo foi ateado em sua propriedade para evitar o crescimento de plantas invasoras, mas a versão do governo no julgamento foi muito diferente: os dois se dedicavam à caça ilegal e a outras atividades ilegais e provocaram os incêndios para apagar as provas.

Para os milicianos, os Hammond são alvo de intimidação do governo e são tratados como "terroristas" sem merecê-lo. Mas o motivo de fundo do protesto é a reivindicação do direito das pessoas ao uso gratuito dos terrenos governamentais, algo que os milicianos consideram um princípio constitucional que devem defender "frente à tirania" do governo central.

Nos protestos de Burns, uma área montanhosa extremamente remota do oeste americano, há pessoas armadas pertencentes a milícias autorreguladas, inspiradas nas forças insurgentes que surgiram quase espontaneamente e enfrentaram os britânicos durante a independência do país, declarada em 1776.

Essas milícias armadas modernas, de corte conservador e antissistema, justificam sua existência no texto da Segunda Emenda da Constituição que fala de uma "milícia bem regulada" e do direito de portar armas, mas em um contexto que remonta ao fim do século 18. / EFE e AFP