Operação da CIA no Paquistão matou reféns da Al-Qaeda, diz Obama

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, reconheceu na manhã desta quinta-feira, 23, que uma operação da CIA no Paquistão em janeiro provocou a morte de um refém americano e outro italiano que estavam em poder da Al-Qaeda.

"É uma verdade cruel e amarga que na névoa da guerra em geral e na nossa luta contra terroristas em particular, erros, às vezes fatais, podem ocorrer", declarou Obama na Casa Branca, ressaltando que assume "total responsabilidade" pelo episódio.

O americano Warren Weinstein estava em poder da Al Qaeda desde 2011. O italiano Giovanni Lo Porto havia sido sequestrado no ano seguinte. "A análise de todas as informações disponíveis levou a comunidade de inteligência a concluir com alto grau de confiança que a operação matou os dois reféns de maneira acidental", disse nota divulgada pela Casa Branca.