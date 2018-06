Operação dos EUA em zona aérea chinesa é normal

O anuncio no último final de semana que o governo chinês alterou os limites de sua zona de identificação de defesa aérea para abranger ilhas disputadas pela China e Japão foi renegado por vários países e os EUA enviaram dois bombardeiros B-52 que voaram pela nova zona de defesa chinesa na segunda-feira.

Os EUA, Coreia do Sul, Japão e outros países acusaram Pequim de aumentar as tensões na região com a nova zona de defesa aérea. Segundo a agência de notícias Xinhua, as tensões podem aumentar após aviões terem sobrevoado o espaço. "Vamos manter a parceria com nossos aliados na região e operar normalmente", afirmou hoje o porta-voz do Pentágono, Erik Brine, sem acrescentar mais informações. Fonte: Associated Press.