Operação Mãos Limpas, a origem de um modelo contra a corrupção

Com o processo em andamento na Itália, a Lava Jato volta ao berço da operação que serviu de inspiração para sua criação: a Operação Mãos Limpas ou Tangentopoli, como era chamada. No início dos anos 90, um time de procuradores desvendou um esquema de corrupção sistêmico no país. Foram emitidos cerca de 3 mil mandados de prisão, com mais de 6 mil pessoas investigadas, incluindo 872 empresários e 438 parlamentares.

O que poucos no Brasil sabem é que a Techint também foi alvo da Mãos Limpas, mas os irmãos Gianfelice e Paolo Rocca não foram atingidos pessoalmente. Paolo Scaroni, então CEO do grupo, confessou que havia pago subornos (pelo menos 6,5 bilhões de liras, moeda italiana na época) a políticos, especialmente ao Partido Socialista Italiano, para obter contratos da Enel, estatal de energia elétrica e distribuição de gás natural. Ele negociou com os procuradores e acabou sendo condenado a 16 meses, com possibilidade de liberdade condicional.

Durante um dos interrogatórios, respondendo ao procurador Antonio di Pietro, Scaroni disse que o dinheiro das propinas vinha de Fabrizio Rocca, que morreu em 1991, e Pietro Palatresi, morto em 1994. Ele especificou que nunca havia falado sobre corrupção com Gianfelice Rocca.

“Já naquela época, quis saber qual o papel dos irmãos Rocca no esquema corruptivo, mas o Scaroni foi o único condenado no final de tudo”, disse Pietro, em entrevista por telefone ao Estado. “Não sei como terminará esse caso, mas primeiro a Mãos Limpas, e agora a Lava Jato, ajudaram a entender qual o papel dos paraísos fiscais, como alguns países fazem leis tão rígidas e fecham os olhos para certas movimentações fiscais”, disse o procurador.

A Mãos Limpas, no entanto, foi desmontada antes de completar três anos, principalmente após a eleição de Silvio Berlusconi, envolvido em vários escândalos. As leis foram mudadas, dificultando a punição dos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro, e os integrantes da operação passaram a ser atacados pela imprensa.