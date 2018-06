Operação mata quatro membros da guerrilha ELN na Colômbia

O ELN instaurou ao final de março uma mesa de negociação com o governo para por fim ao conflito armado, mas o presidente colombiano Juan Manuel Santos declarou em sua conta no Twitter que as forças militares do país "não baixaram a guarda" em relação ao grupo. Ele disse que "Franklin" tinha mais de 25 anos na guerrilha e era o maior traficante da região de Chocó.

Tropas do exército, a Força Aérea e a polícia nacional abateram líder e outros três membros da organização. A morte dele tem potencial para afetar a entrada de recursos financeiros para o ELN como produto do narcotráfico, já que "Franklin" operava o sistema de saída de drogas pelo oceano Pacífico rumo a cartéis da América Central. Fonte: Associated Press.