Operação militar custou US$ 800 milhões a Israel A máquina de guerra israelense é uma das mais modernas do mundo e o preço para mantê-la em atividade é astronômico. Sob intensa pressão fiscal, Israel terá de pagar as contas de uma operação militar ultrassofisticada que, segundo estimativas, consumiu mais de US$ 800 milhões em somente oito dias. Esse cálculo não inclui o custo econômico da chamada Operação Pilar de Defesa - como as perdas em horas de trabalho de milhões de cidadãos ou a queda no turismo, importante atividade para o país.