Operação para a retirada do Costa Concordia é iniciada Trinta meses depois de bater num recife e emborcar, matando 32 pessoas, o navio de cruzeiro Costa Concórdia começava nesta segunda-feira a ser retirado da costa de Isola del Giglio, na Toscana. Autoridades expressaram satisfação com a operação para levantar a embarcação e fazê-la flutuar com o uso de uma plataforma submarina. O navio será rebocado até Gênova, no noroeste italiano, numa viagem que deve levar cinco dias, e então desmontado.