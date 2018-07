Operação policial dura 3 dias e mata pelo menos 24 pessoas no Paquistão

Atualizado às 6h40

Islamabad - Pelo menos 24 pessoas morreram em uma operação policial contra ações da máfia que já dura três dias no Paquistão. As mortes foram registradas na cidade de Karachi, no sul do Paquistão, segundo o portal de notícias da 'TV Geo'. De acordo com a emissora, entre os mortos estão dois policiais e pelo menos um cidadão que teria sido pego no fogo cruzado entre as forças de segurança e as quadrilhas do crime organizado.

O site detalhou que a operação ocorreu no bairro de Lyari, reduto tradicional de criminosos e que se transformou no palco de uma batalha campal. Os mafiosos ganharam força em algumas áreas e tomaram posições em terraços, de onde dispararam com armas automáticas e lançam granadas contra os policiais que tentavam expulsá-los.

A situação ainda é instável na região, cujos habitantes permanecem aterrorizados e enclausurados em seus domicílios. Com mais de 16 milhões de habitantes, Karachi é a cidade paquistanesa mais populosa e a que registra maior índice de delinquência e violência.

Segundo relatório da Comissão de Direitos Humanos do Paquistão, 750 pessoas foram assassinadas no ano passado em Karachi, por relações com o crime organizado ou a partidos políticos.