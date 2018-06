Operação policial provoca protesto em Veracruz, México

No dia 29 de dezembro, a polícia do Estado de Veracruz afirmou que havia "evitado um ataque e que mataram quatro criminosos" que tentavam roubar o corpo de Angel Enrique Uscanga, também conhecido como El Pokémon, líder do cartel de Los Zetas na cidade de Córdoba. Veracruz, que fica na costa do Golfo do México, tem sido palco de uma onda de violência crescente entre o grupo dos Zeta, criado na década de 1990 por ex-soldados de elite que se tornaram assassinos, e antigos aliados do carte do Golfo.

Em 7 de outubro, autoridades mexicanas mataram um líder nacional de Los Zetas, Heriberto Lazcano, ou El Lazca, no norte do México. Horas depois, seu corpo foi roubado da casa funerária por um grupo armado. Pelo menos 70 mil pessoas foram mortas entre 2006 e 2012 quando o ex-presidente Felipe Calderón lançou uma grande operação contra fortes grupos de tráfico de drogas, segundo informações do novo governo do Partido Revolucionário Institucional (PRI).

Calderón reconheceu que, durante o seu mandato, muitas das vítimas eram inocentes, apesar de seu governo nunca ter detalhado os números.

As informações são da Dow Jones.