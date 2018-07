Operações da Otan continuam na Líbia até fim da luta, diz Panetta

CAIRO - O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Leon Panetta, disse nesta terça-feira, 4, que as operações aéreas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na Líbia vão continuar enquanto houver combates entre rebeldes e partidários do ditador Muamar Kadafi.

Questionado a duração da campanha da Otan, Panetta afirmou que "o combate tem de acabar" para que as operações também cheguem ao fim. Segundo ele, os sobrevoos da aliança militar devem ser mantidos já que "eles (aliados de Kadafi) não podem continuar com o nível de confrontos atual".

Ministros de Defesa dos países membros da Otan vão se reunir na quarta-feira e devem discutir uma forma de encerrar a campanha aérea da aliança na Líbia e também o treinamento de forças de segurança afegãs, para que assumam um papel maior na guerra no país.

O secretário de Defesa americano, que assumiu o cargo no lugar de Robert Gates como chefe do Pentágono em julho, fará sua primeira visita à Europa na nova função. A conferência vai começar com uma série de reuniões preparatórias com aliados e ministros de Defesa em antecipação à cúpula da Otan em maio, que será realizada em Chicago.

Os ministros elogiaram a operação na Líbia, que permitiu que os oponentes de Muamar Kadafi derrubarem seu regime autocrático. A ação é citada como um prova de que a aliança, formada na época da Guerra Fria, continua relevante para a segurança internacional.

"Nossa operação para proteger civis na Líbia tem sido um grande sucesso", disse o secretário-geral da Otan Anders Fogh Rasmussen. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.