Operações matam 21 militantes no Afeganistão em 1 dia Pelo menos 21 insurgentes foram mortos e outros 19 foram detidos no Afeganistão nas últimas 24 horas, em diversas operações das forças de coalizão lideradas pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), informou hoje o Ministério do Interior afegão.