Operário pega carona com Mujica em estrada no Uruguai

Um homem que pedia carona em uma pequena localidade do sudoeste do Uruguai tomou um susto ao notar que a pessoa do carro que parou para ajudá-lo era o presidente uruguaio José 'Pepe' Mujica.

Em 5 de janeiro passado, Gerhald Acosta não pôde entrar na fábrica em que trabalhava porque seu cartão de identidade estava vencido. Por isso, teve de voltar para casa e, como o sol estava muito forte para caminhar, resolveu parar na beira da estrada e pedir carona, segundo contou ao jornal El Observador.

Logo, uma van com placa oficial e um carro que vinha atrás pararam e o motorista perguntou para Acosta para onde ia. "Contei o que havia acontecido e ele disse que me levaria", relatou o caronista. Ao entrar no carro, ele reconheceu que a mulher no banco de passageiro era Lucía Topolansky, senadora e esposa de Mujica, junto também estava a cadelinha do casal, Manuela.

"Não pude acreditar que o presidente estava me dando carona!", disse."A viagem foi curta, mas eles foram muito amáveis. Perdi um dia de trabalho, mas valeu a pena pela experiência."

A história se tornou pública porque Acosta postou fotos no Facebook junto ao casal presidencial. / AFP