Oposição a Chávez denuncia infrações em votação simulada

A imprensa da Venezuela publicou ontem denúncias de supostas irregularidades na votação simulada que o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) do país organizou no domingo. Quatro opositores do governo de Hugo Chávez foram baleados no Estado de Zulia após o fim da simulação.

De acordo com informações do jornal El Universal, os eleitores que chegavam para votar no Liceu Andrés Bello, em Caracas, eram recebidos pela canção oficial da campanha de Chávez pela reeleição. A legislação venezuelana proíbe propaganda eleitoral nos dias das eleições em um perímetro de 200 metros do entorno dos centros de votação. A escola de Caracas também foi usada pelo CNE para a divulgação dos resultados da simulação. Segundo o Universal, denúncias sobre "pontos vermelhos" - postos de informação do governista Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) - em centros de votação foram "constantes".

No Estado de Barinas, a opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD) denunciou "uma série de irregularidades", pois havia propaganda chavista em instituições públicas - como um estádio de softbol, um quartel dos bombeiros e nas prefeituras de duas cidades da região. A oposição denunciou ainda a presença de cartazes que pediam a reeleição do presidente na sede da administração de Libertador, localidade perto de Caracas.

Em Zulia, no município de Francisco Javier Pulgar, quatro integrantes do opositor Comando Venezuela foram baleados - ainda segundo informações do Universal. O deputado estadual Freddy Gómez afirmou que o prefeito da localidade, Luis Ruda, acompanhado de escolta, atacou um grupo de mais de 300 opositores após o fim da votação simulada. Segundo Gómez, o prefeito também determinou a instalação de "pontos vermelhos" a 10 metros do posto eleitoral do município.

A presidente do CNE, Tibisay Lucena, afirmou que a capacidade de operação do sistema eleitoral venezuelana foi comprovada pela simulação, criticada também a por usar os nomes do presidente e seu rival, Henrique Capriles. Candidatos fictícios teriam sido suficientes para testar o sistema de votação de 7 de outubro. Ao todo, 55 postos de votação foram instalados.