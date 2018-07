Oposição a Putin volta a protestar no centro de Moscou

A manifestação deste sábado reuniu grupos bastante diferentes, de esquerdistas e saudosos do comunismo a nacionalistas de direita, ativistas gays, feministas e estudantes. Cerca de sete mil policiais foram destacados para conter os manifestantes. Mas a marcha, que atravessou várias avenidas, foi pacífica.

Putin tem mostrado menos tolerância com a oposição desde maio, quando assumiu a presidência. Novas leis repressivas foram aprovadas no Parlamento e líderes opositores foram submetidos a interrogatórios. Em agosto, um tribunal sentenciou a dois anos de prisão três roqueiras feministas da banda Pussy Riot, por terem cantado uma música contra Putin na Catedral de Moscou.

A manifestação deste sábado pareceu tão grande quanto o protesto de junho que também atraiu dezenas de milhares. Grande parte das pessoas que foram às ruas, contudo, não fazia parte de partidos e grupos políticos, mas foram convocadas ao protesto por meio das redes sociais na internet.

Gleb Pavlovsky, um ex-consultor político do Kremlin e que participou do protesto de hoje, estima que até 500 mil pessoas tomaram parte no ato político em Moscou, uma cidade com 11,5 milhões de habitantes. Ele disse que o Kremlin não sabe como lidar com os protestos. "Eles alternam a repressão com a inatividade", disse Pavlovsky. "Para o Kremlin, é muito preocupante que Moscou não apoie mais Putin, mas é importante ressaltar que essas manifestações são um fenômeno puramente moscovita", disse.

Embora tenham ocorrido algumas demonstrações neste sábado em São Petersburgo e em algumas outras grandes cidades russas, elas reuniram somente algumas centenas de pessoas e não dezenas de milhares. Em Novgorod, ocorreu uma manifestação de apenas 100 pessoas, das quais 20 foram detidas.

Na sexta-feira, o Parlamento russo expulsou o parlamentar da oposição Gennady Gudkov, que se juntou aos manifestantes neste sábado. "A Rússia não tem mais uma Constituição", disse Gudkov à multidão. "A Rússia não tem mais direitos e não tem mais um Parlamento digno de respeito. Vergonha a esse parlamento e a esse governo", disse o político. As informações são da Associated Press.