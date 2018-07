Oposição abandona eleição presidencial na Libéria

No comunicado, oito partidos de oposição, incluindo os dos candidatos que aparecem em segundo e terceiro lugares na apuração parcial, afirmam que a comissão eleitoral liberiana manipulou a contagem de votos a favor da atual presidente do país, Ellen Johnson-Sirleaf.

Os partidos também convocaram um comício para este domingo, mas sem fornecer maiores detalhes.

Resultados parciais da eleição, que ocorreu na terça-feira, mostram que Ellen lidera com 45,4% dos votos, mas permanece sem maioria absoluta, o que poderá levar a um segundo turno no início de novembro.

Ellen, que enfrenta 15 rivais na corrida presidencial, foi laureada na semana passada com o Nobel da Paz, ao lado de outras duas mulheres, por seu papel na estabilização da Libéria após uma guerra civil que durou 14 anos. As informações são da Associated Press.