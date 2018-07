Oposição acusa fraude e anuncia boicote às eleições na Libéria

Oito partidos de oposição da Libéria anunciaram neste sábado que pretendem boicotar a eleição presidencial realizada na última terça-feira, dizendo que o pleito teria sido "manipulado" e que não reconhecerão seu resultado.

Os resultados parciais indicam, até agora, que a atual presidente, Ellen Johnson Sirleaf, lidera a contagem de votos, com cerca de 45%, ainda que em número insuficiente para evitar um segundo turno.

Sirleaf foi eleita, em 2006, a primeira mulher a presidir um país africano e foi laureada há poucos dias com o Prêmio Nobel da Paz (em conjunto com uma ativista liberiana e uma iemenita). Ela tenta agora a reeleição.

Os oito partidos que rejeitam o pleito incluem a legenda do segundo candidato mais votado, Winston Tubman (com 29,5% dos votos, segundo resultados preliminares). A oposição alega que a Comissão Nacional Eleitoral está manipulando e fraudando a contagem de votos em favor de Sirleaf.

As eleições em curso, também para cargos legislativos, são as segundas a serem realizadas desde o fim da guerra civil do país, que durou 14 anos.

A Comissão Eleitoral tem até o dia 26 de outubro para anunciar os resultados finais.

Popularidade

Até a manhã deste sábado, Sirleaf não havia comentado a decisão de seus opositores.

A Prêmio Nobel da Paz é elogiada pela comunidade internacional por ter colaborado para a pacificação da Libéria e por abrir caminho para o fim de sanções externas contra o país.

Observadores dizem, porém, que ela não conta com tamanha popularidade dentro da Libéria, acusada por críticos de não fazer o suficiente para mitigar a pobreza profunda ainda existente no país.