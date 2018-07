Oposição alemã quer manter idade mínima de aposentar

A legenda de Steinbrueck estava no governo quando a Alemanha determinou que a idade mínima para se aposentar seria gradualmente elevada a partir de 2012 até 2029, mas a decisão nunca foi popular no partido.

Os Sociais Democratas agora propõem que as pessoas que contribuíram com o sistema de pensões por ao menos 45 anos possam se aposentar com pagamento integral. Eles também defendem que a idade mínima para aposentadoria não seja elevada até que ao menos metade da população entre 60 e 64 anos esteja empregada. As informações são da Associated Press.