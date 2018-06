Oposição alerta para fraude em pleito em Gana O Novo Partido Patriótico (NPP), principal força da oposição em Gana, disse que houve um "padrão de fraude" na eleição presidencial realizada neste domingo (9) no país. Segundo a emissora de televisão Joy News, com base em resultados preliminares de 269 dos 275 distritos de votação, o atual presidente John Dramani Mahama, do partido Congresso Nacional Democrático (NDC, na sigla em inglês), aparece com 50,66% dos votos, contra 47,76% de Nana Akufo-Addo, do NPP.